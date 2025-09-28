Fußball

347. Derby und die Premiere für Stöger: So steht es bei Rapid - Austria

Rapid-Trainer Peter Stöger.
Rapid beginnt als Tabellenführer, die Austria mit neuem Selbstvertrauen und Peter Stöger mit einer persönlichen Derby-Premiere. So steht es in Hütteldorf.
Von Alexander Huber und Alexander Strecha
28.09.25, 16:05
Zum 347. Mal wird in Wien das große Derby ausgetragen. Das ist der Bestwert unter allen durchgängig gespielten Derbys in Europa.

Für Peter Stöger ist mit dem Anpfiff um 17 Uhr eine Premiere verbunden: Der Derby-Spezialist hatte sowohl als Austria-Spieler wie -Trainer eine persönlich positive Bilanz und auch als Rapid-Spielmacher gegen die Austria.

Jetzt kommt es im vollen Stadion in Hütteldorf zur Premiere als Rapid-Trainer. „Das ist für mich eine sehr spezielle Situation“, betont der Wiener im KURIER-Interview.

Peter Stöger: "Das werden Rapid- wie auch Austria-Fans nicht verstehen"

Die Austria reist mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen in Folge nach dem verpatzten Saisonstart an. „Wir waren schon am Zentralfriedhof und sind zurückgekommen“, schilderte Abwehrchef Aleksandar Dragovic, der trotz Schmerzen früh klarstellte, dass er natürlich für die Violetten einlaufen wird.

Reisen nach Posen und Salzburg stehen an 

Für Rapid beginnt eine Woche der Wahrheit – vier Tage nach dem Duell mit der Austria wartet zum Auftakt der Conference-League-Ligaphase das Auswärtsmatch gegen Lech Posen, wieder drei Tage später kommt es für den Tabellenführer in Wals-Siezenheim zum Kräftemessen mit Red Bull Salzburg

FUSSBALL: CONFERENCE LEAGUE / VIERTELFINALE / RÜCKSPIEL: SK RAPID - DJURGARDENS IF.

„Wir sind sehr gut unterwegs, trotzdem beginnt es jetzt erst richtig. Jetzt heißt es bestätigen und konsequent weiterarbeiten“, erklärt Stöger.

Und der 59-Jährige weiß es nach 37 Jahren mit persönlichen Derby-Erfahrungen besser als nahezu alle anderen: Das Duell Rapid – Austria und der Spiel-Ausgang ist für die Fans das wichtigste.

Pacult und Hickersberger glauben an Meister-Parallele zu Stöger

Zum vierten und letzten Mal sind keine Auswärtsfans zugelassen. Ganz in grün soll das Allianz-Stadion erscheinen. Die Austria-Spitze wurde aber in den VIP-Bereich nach Hütteldorf eingeladen.

Hier sehen Sie, wie es aktuell steht:  

