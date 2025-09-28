347. Derby und die Premiere für Stöger: So steht es bei Rapid - Austria

Zum 347. Mal wird in Wien das große Derby ausgetragen. Das ist der Bestwert unter allen durchgängig gespielten Derbys in Europa. Für Peter Stöger ist mit dem Anpfiff um 17 Uhr eine Premiere verbunden: Der Derby-Spezialist hatte sowohl als Austria-Spieler wie -Trainer eine persönlich positive Bilanz und auch als Rapid-Spielmacher gegen die Austria. Jetzt kommt es im vollen Stadion in Hütteldorf zur Premiere als Rapid-Trainer. „Das ist für mich eine sehr spezielle Situation“, betont der Wiener im KURIER-Interview.

Die Austria reist mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen in Folge nach dem verpatzten Saisonstart an. „Wir waren schon am Zentralfriedhof und sind zurückgekommen“, schilderte Abwehrchef Aleksandar Dragovic, der trotz Schmerzen früh klarstellte, dass er natürlich für die Violetten einlaufen wird. Reisen nach Posen und Salzburg stehen an Für Rapid beginnt eine Woche der Wahrheit – vier Tage nach dem Duell mit der Austria wartet zum Auftakt der Conference-League-Ligaphase das Auswärtsmatch gegen Lech Posen, wieder drei Tage später kommt es für den Tabellenführer in Wals-Siezenheim zum Kräftemessen mit Red Bull Salzburg.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH

„Wir sind sehr gut unterwegs, trotzdem beginnt es jetzt erst richtig. Jetzt heißt es bestätigen und konsequent weiterarbeiten“, erklärt Stöger. Und der 59-Jährige weiß es nach 37 Jahren mit persönlichen Derby-Erfahrungen besser als nahezu alle anderen: Das Duell Rapid – Austria und der Spiel-Ausgang ist für die Fans das wichtigste.