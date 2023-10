SKN-Frauen: Champions League als Lohn für eine teure Reise?

St. Pölten will wie 2022 in der Gruppenphase der Champions League spielen. Die letzte Hürde heißt Valur und kommt aus Island. Dienstag wird in Reykjavik gespielt (20 Uhr/ ORF Sport+ live).

„Wir wollen auf dem ungewohnten Kunstrasen gegen einen enorm kampfstarken Gegner eine Top-Ausgangsposition schaffen“, sagt SKN-Trainerin Liese Brancao.