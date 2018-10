SKN: Alles beim Alten mit dem Neuen

Christoph Riegler, der von Kühbauer vom Ersatzgoalie zum Kapitän gemacht wurde, sagt: „Die Mannschaft und der Trainer haben bereits in der ersten Trainingswoche gut zusammengefunden. Wir wollen in Mattersburg zeigen, dass wir den erfolgreichen Weg weiter fortsetzen können.“ In St. Pölten ist aufgefallen, dass Popovic zwar zuletzt in Indien, Thailand, Spanien und Japan gearbeitet hat, seine Herzlichkeit aber grenzenlos ist.

Der ehemals beinharte Verteidiger ist zu Mitarbeitern ausnahmslos freundlich, lacht viel und dürfte – auch wenn sein Deutsch nach 13 Jahren außerhalb Österreichs manchmal noch etwas holprig klingt – die Sprache der Spieler sprechen. Am Freitag rief Popovic seinen Vorgänger an, um sich auszutauschen. Noch weiter zurück in die Vergangenheit blicken will der Neue nicht: „Die schlechten Zeiten hat Didi aus den Köpfen vertrieben, und das soll auch so bleiben. Wenn ich jetzt nachfrage, was davor schiefgelaufen ist, wäre das wie ein Albtraum, der die Spieler wieder einholt.“

Wenn Linksverteidiger Haas wieder fit genug ist, wird der SKN mit der gewohnten Erfolgself einlaufen. Und wohl auf eine weitere Fünferkette treffen. „ Mattersburg hat seit der Übernahme von Klaus Schmidt wieder einen klaren Spielplan“, lobt Popovic den Kollegen. „Ich erwarte ein sehr kampfbetontes, enges Spiel.“