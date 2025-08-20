Champions League: So steht es bei Bodö/Glimt gegen Sturm Graz
Sturm Graz spielt um die fünfte Teilnahme an der Champions League. Der norwegische Meister Bodö/Glimt hält dagegen.
Als einzige und letzte Hürde vor der fünften Teilnahme an der Champions League in der Sturm-Geschichte baut sich vor Österreichs Fußball-Meister Sturm Graz der norwegische Meister Bodö/Glimt auf. Bei einstelligen Temperaturen und auf Kunstrasen will sich die Elf von Trainer Jürgen Säumel eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Dienstag erspielen.
"Wir sind bereit und wollen den Grundstein für ein Weiterkommen legen", sagte Säumel vor dem Play-off-Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Canal+) in Nordnorwegen.
