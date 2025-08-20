Champions League: So steht es bei Bodö/Glimt gegen Sturm Graz

Als einzige und letzte Hürde vor der fünften Teilnahme an der Champions League in der Sturm-Geschichte baut sich vor Österreichs Fußball-Meister Sturm Graz der norwegische Meister Bodö/Glimt auf. Bei einstelligen Temperaturen und auf Kunstrasen will sich die Elf von Trainer Jürgen Säumel eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Dienstag erspielen.