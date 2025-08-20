Nach Schlägerei in der Kabine: Top-Klub suspendiert Stars
Nach einer Kabinenschlägerei setzt der französische Fußball-Erstligist Olympique Marseille seine beiden Leistungsträger Adrien Rabiot und Jonathan Rowe vor die Tür.
Die beiden seien "aufgrund eines inakzeptablen Verhaltens in der Umkleidekabine" nach dem verlorenen Saisonauftakt bei Stade Rennes am vergangenen Freitag auf die Transferliste gesetzt worden, teilte der Club mit. Zuvor hatte der Verein die beiden Stars auf unbestimmte Zeit suspendiert.
"Noch nie zuvor erlebt": OM-Präsident zeigt sich schockiert
OM-Präsident Pablo Longoria sprach gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP von einem "Ereignis von extremer Schwere und Gewalt", wie der Sender France Info berichtete.
Er sei zwar nicht in der Umkleidekabine gewesen, könne aber nach Berichten der Beteiligten sagen: "Was dort passiert ist, war äußerst schwerwiegend und extrem gewalttätig - etwas, das ich noch nie zuvor erlebt habe."
Nach Niederlage: Zuerst flogen Beleidigungen, dann Fäuste
Nachdem Marseille die Partie in Rennes trotz Überlegenheit 0:1 verloren hatte, machten in der Kabine Berichten zufolge mehrere Stammspieler, darunter auch der französische Nationalspieler Adrien Rabiot, Stürmer Jonathan Rowe Vorwürfe, er habe im Spiel nicht genug Einsatz gezeigt.
Nach einem verbalen Schlagabtausch mit schlimmen Beleidigungen zwischen Rabiot und Rowe sollen dann die Fäuste geflogen sein. Laut der Zeitung La Provence soll der englische U21-Teamspieler seinen Mitspieler Rabiot zuerst geohrfeigt haben. Die beiden Fußballer machten zu dem Vorfall bisher keine Angaben.
Kommentare