Nach einer Kabinenschlägerei setzt der französische Fußball-Erstligist Olympique Marseille seine beiden Leistungsträger Adrien Rabiot und Jonathan Rowe vor die Tür. Die beiden seien "aufgrund eines inakzeptablen Verhaltens in der Umkleidekabine" nach dem verlorenen Saisonauftakt bei Stade Rennes am vergangenen Freitag auf die Transferliste gesetzt worden, teilte der Club mit. Zuvor hatte der Verein die beiden Stars auf unbestimmte Zeit suspendiert.

"Noch nie zuvor erlebt": OM-Präsident zeigt sich schockiert OM-Präsident Pablo Longoria sprach gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP von einem "Ereignis von extremer Schwere und Gewalt", wie der Sender France Info berichtete. Er sei zwar nicht in der Umkleidekabine gewesen, könne aber nach Berichten der Beteiligten sagen: "Was dort passiert ist, war äußerst schwerwiegend und extrem gewalttätig - etwas, das ich noch nie zuvor erlebt habe."