Rassismus? Ex-Rapidler in Washington suspendiert

US-amerikanischen Medienberichten zufolge wird der ehemalige Rapid-StĂŒrmer Taxiarchis Fountas beschuldigt, Nigel Robertha wĂ€hrend einer Trainingseinheit ihres Klubs in Washington rassistisch beleidigt zu haben. Robertha soll sich körperlich zur Wehr gesetzt haben. Beide wurden von DC United beurlaubt.

Schon im Herbst 2022 gab es einen Vorfall mit dem Griechen. Gegenspieler Damion Lowe soll von Fountas rassistisch beleidigt worden sein. Star-Trainer Wayne Rooney reagierte sofort und holte Fountas vom Feld.

Athletik-Trainer musste auch gehen

Außerdem hat sich der Klub von seinem Athletiktrainer getrennt. Grund sei eine „diskriminierende Handbewegung“ der Person, die auf einem am Tag zuvor auf Social-Media-Plattformen veröffentlichten Foto auftauchte. „In unserem Sport und in unserer Welt gibt es keinen Platz fĂŒr Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit oder Diskriminierung jeglicher Art, und D.C. United toleriert keinerlei Handlungen dieser Art“, hieß es in dem Statement.