Eskalation bei Testspiel: Duell von Top-Vereinen endet in Schlägerei
Testspiele, auch Freundschaftsspiele genannt, dienen in erster Linie der Vorbereitung auf die kommende Saison. Das Ergebnis steht dabei meist nicht im Vordergrund. Doch nicht jedes dieser Spiele verläuft tatsächlich so freundschaftlich, wie es der Name vermuten lässt.
Beim Duell Como (Italien) gegen Betis Sevilla (Spanien) kam es in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zu einer Auseinandersetzung, bei der sogar die Fäuste flogen. Auslöser soll laut spanischen Medienberichten die harte Gangart der von Cesc Fàbregas trainierten Italiener gewesen sein.
Rudelbildung bei Como gegen Sevilla: Spieler schlug Teamkollegen ins Gesicht
Nach einem weiteren hitzigen Zweikampf gerieten Sevillas Pablo Fornals und Comos Maximo Perrone aneinander. Es begann mit einer kurzen Schubserei, bis Fornals dem Argentinier eine Watschn verpasste. Perrone antwortete mit einem Faustschlag.
Daraufhin kam es zu einer Rudelbildung, in der immer mehr Spieler aufeinander losgingen. Das Durcheinander war so groß, dass Sevillas Chucho Hernández in dem Tumult versehentlich seinem eigenen Mitspieler Natan ins Gesicht schlug. Erst das Eingreifen der Ersatzspieler und Trainer konnte die Lage schließlich beruhigen.
Nach einer kurzen Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt. Fornals und Perrone sahen die Rote Karte. Sportlich hatte Como am Ende die Nase vorn und siegte mit 3:2 gegen die Spanier.
Kommentare