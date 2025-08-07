Testspiele, auch Freundschaftsspiele genannt, dienen in erster Linie der Vorbereitung auf die kommende Saison. Das Ergebnis steht dabei meist nicht im Vordergrund. Doch nicht jedes dieser Spiele verläuft tatsächlich so freundschaftlich, wie es der Name vermuten lässt.

Beim Duell Como (Italien) gegen Betis Sevilla (Spanien) kam es in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zu einer Auseinandersetzung, bei der sogar die Fäuste flogen. Auslöser soll laut spanischen Medienberichten die harte Gangart der von Cesc Fàbregas trainierten Italiener gewesen sein.