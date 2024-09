Bolla nach enttäuschender Nations League mit Ungarn zurück bei Rapid

Bei der 0:5 Niederlage in der Nations League gegen Deutschland am Samstag wurde der Rechtsverteidiger nach der Halbzeitpause bei einem Stand von 0:1 eingewechselt. In den 45 Minuten, die Bendeguz Bolla auf dem Platz stand, begann die Gala der DFB-Elf und Ungarn kassierte gleich vier Tore.

Nach dem Spiel fehlten dem Rapid-Legionär teilweise die Worte: „In den ersten 10 Minuten hat unser Pressing gut funktioniert, doch danach hat nichts mehr geklappt, es hat sich angefühlt, als wären wir nicht auf dem Platz gestanden. Wir müssen nach den Fehlern suchen. Ich glaube nicht, dass es an der Taktik liegt. Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen.“ Anschließend entschuldigte sich Bendeguz Bolla bei den mitgereisten Auswärtsfans für die No-Show seiner Nationalmannschaft.

Am Dienstag beim Heimspiel gegen Bosnien, war das ungarische Nationalteam auf Wiedergutmachung aus. Bendeguz Bolla stand diesmal in der Startelf und sollte durch seine offensive Spielweise und Flankenqualität das ungarische Angriffsspiel in Schwung bringen. Diese Umstellung erwies sich als durchaus erfolgreich, da unter der Führung vom bemühten „Bende“ Bolla die meisten Offensivaktionen der Ungarn über die rechte Seite starteten. Für ein Tor reichte es dennoch nicht.

Das Spiel endete 0:0, für die Ungarn war es das 12. ungeschlagene Heimspiel in Folge. Am Samstag geht es für den 24-jährigen ungarischen Rechtsverteidiger mit Rapid nach Wolfsberg. Dort peilt er den nächsten Dreier für die Hütteldorfer an.