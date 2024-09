Nur kurz stotterte der Motor: Dann überrollte Deutschland die Ungarn

Die vom neuen Kapitän Joshua Kimmich angeführte deutsche Nationalmannschaft startete erfolgreich in die Nations-League-Saison. Im ersten Spiel nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM gewann das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Düsseldorf gegen Ungarn klar mit 5:0 (1:0). Die Tore vor 49.235 Zuschauern erzielten Niclas Füllkrug (27. Minute), Jamal Musiala (58.), Florian Wirtz (66.), Aleksandar Pavlovic (77.) und Kai Havertz (81., Foulelfmeter). Musiala leistete zudem die Vorarbeit für die Treffer von Füllkrug, Wirtz und Pavlovic. Kurz vor dem 2:0 hatte jedoch Ungarns Bendegúz Bolla die Ausgleichschance .

Torschütze Füllkrug hatte in der Offensive den Startelf-Platz des bisherigen Kapitäns Ilkay Gündogan eingenommen. Marc-André ter Stegen, der für den ebenfalls nach dem Heimturnier zurückgetretenen DFB-Rekordkeeper Manuel Neuer im Tor stand, bekam nur selten Möglichkeiten, sich auszuzeichnen.

Das 5:0 war ein brillanter Auftakt und macht Lust auf das Topspiel in der Gruppe 3 gegen Erzrivale Niederlande am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam. Die Niederländer starteten am Samstag mit einem 5:2-Heimsieg über Bosnien in die Nations League. Bei den Gästen spielten der Salzburg-Legionär Amar Dedic und Sturm-Verteidiger Jusuf Gazibegovic.