Sieg im Elferschießen: Rapid zieht ins Cup-Finale ein

Goiginger-Show

Nach zehn Minuten hatte Goiginger die erste Möglichkeit – zu schwach. Sechs Minuten später gab es für Strebinger nichts mehr zu halten. Der rechte Flügel hatte die Seiten gewechselt, zog nach innen und schloss perfekt zum 1:0 ab. Teamchef Foda, der den derzeit wohl besten Bundesliga-Flügel mit österreichischem Pass bisher ignoriert hatte, sah zu.

Noch weiter vorne, in Reihe eins, saß Rapid-Präsident Krammer mit der schrumpfenden Hoffnung auf den ersten und letzten Titel seiner Amtszeit. Flankiert wurde Krammer vom möglichen Nachfolger Bruckner und Ehrenpräsident Edlinger.

Sie sahen, dass nach nur 20 Minuten die Vorentscheidung für die Hausherren nahe war: Joao Victor trat unwiderstehlich an, Strebinger hielt und Ranftl vergab den Abpraller per Kopf. Im Gegenzug hatte Schwab in einem wie erwartet sehr intensiven Match per Kopf die erste Rapid-Chance. Der perfekt eingespielte LASK blieb überlegen. Die größte Möglichkeit vergab Goiginger, er traf aus spitzem Winkel die Latte (41.). Auch Rapid hatte eine Top-Chance, Schwab vergab (44.).

Die zweite Hälfte begann ebenso rasant. Hier ein Müldür-Kopfball, da ein Goiginger-Volley saugten für Raunen. In Minute 54 jubelten dann die Rapid-Fans. Müldür hatte bei einer einstudierten Corner-Variante verlängert und Max Hofmann drückte den Ball am langen Eck über die Linie – 1:1.

Danach war der LASK im Pech: Ein Auer-Handspiel übersah Schiedsrichter Hameter. Ein Wiesinger-Weitschuss knallte an die Latte (64.). Ebenso übersehen wurde eine Bierdusche der LASK-Fans für Strebinger.