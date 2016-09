Sieg für Guardiola: City gewinnt Manchester-Derby

Im Aufeinandertreffen zweier alter Rivalen hatte diesmal Pep Guardiola das bessere Ende für sich. Beim ersten Duell in der englischen Liga schlugen die Citizens des Ex-Barcelona-Trainers die vom früheren Real-Madrid-Coach Jose Mourinho trainierten United-Stars mit 2:1.

Die Tore fielen allesamt in Halbzeit eins. Kevin de Bruyne brachte Manchester City nach einer Viertelstunde in Führung. Nach 36 Minuten erhöhte Kelechi Iheanacho, der schon den Assist für de Bruyne geliefert hatte, auf 2:0 für die Gäste. Kurz vor der Pause glückte Superstar Zlatan Ibrahimovic der Anschlusstreffer für die Red Devils. In einer von vielen Chancen und gewohnt harter englischer Spielweise geprägten zweiten Halbzeit fielen keine Tore mehr, es blieb beim 1:2 aus Sicht der Hausherren.

Bei den Citizens gab Torhüter Claudo Bravo, der vom FC Barcelona gekommen war, ein eher bescheidenes Debüt. Beim Gegentor patzte der Chilene, weil er eine Flanke vor Ibrahimovic ausließ - eine Einladung, die der schwedische Superstar dankbar annahm.

Trotz des Bravo-Patzers behielten die Citizens ihre weiße Weste in der neuen Saison und liegen nach vier Siegen in vier Spielen mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. United, bis heute ebenfalls ungeschlagen, liegt nun drei Punkte hinter dem Stadtrivalen.