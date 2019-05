Siebente Bilanz einer Trennung: Rapid beweist Standfestigkeit

+ LASK-Punktlandung: Nicht nur der Meister steht seit Sonntag fest, sondern auch der Vizemeister. Mit einem 3:0 gegen den Dritten WAC fixierte der LASK Platz zwei hinter Salzburg mit einer perfekten Punktlandung. Ob sich das auch finanziell auszahlen wird, ist noch offen. Während nämlich der dritte Rang die Millioneneinnahmen aus der fixen Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase garantiert, ist das beim Zweiten noch nicht fix. Das hängt davon ab, wer Europa-League-Sieger wird.

+ Rapid-Standfestigkeit: Es ist nicht das erste Mal in der vergangenen 30 Jahren, dass in einem Duell zwischen Admira und Rapid in der Südstadt ein 0:3 in ein 3:3 verwandelt wurde, aber erstmals war am Ende Rapid der Sieger. 1992 gewann die Admira nach einem 0:3-Rückstand noch 4:3, 2011 nach einer 3:0-Führung doch noch 4:3. Vor acht Jahren hieß der Trainer der Südstädter übrigens Didi Kühbauer, der 1992 als Rapid-Spieler den Vorsprung verspielte, nachdem er kurz zuvor von der Admira nach Hütteldorf gewechselt war. Am Samstag durfte sich der Burgenländer über einen 4:3-Sieg seiner Rapid-Elf freuen, obwohl diese eine 3:0-Führung verspielt hatte. „Wenn wir heute den Sieg hergeschenkt hätten, wäre ich schon sehr sauer gewesen“, meinte der Coach nach dem Krimi.

+ Innsbrucker Lebenszeichen: „Sierra Madre“, so etwas wie die heimliche Wacker-Vereinshymne aus dem Munde der Zillertaler Schürzenjäger, wurde in der Vergangenheit bei Tiroler Meisterfeiern und nach großen Siegen gespielt. Dass im Tivolistadion nun dieses Lied zu hören war, unterstreicht, welche Bedeutung für Wacker das 1:0 im Abstiegskrimi gegen Hartberg hatte. Nach dem ersten Heimsieg in diesem Jahr, wurde aus dem Abstiegsduell nun ein Dreikampf gegen den tiefen Fall in der 2. Divsion. Denn nun ist auch die Admira wieder mittendrin statt nur dabei.

- Ranko Popovic: Der Trainer des SKN St. Pölten hat sich in der österreichischen Schiedsrichterszene schon den Ruf des Ewig-Nörgelnden erarbeitet, obwohl er ja erst etwas mehr als ein halbes Jahr in der Bundesliga arbeitet. Bei der Heimniederlage gegen Sturm wurde er von Schiedsrichter Muckenhammer schon nach 100 Sekunden auf die Tribüne geschickt. „Ich habe nur gefragt, ob das sein Ziel ist“, meinte der Ex-Sturm-Spieler danach. Wenn dem wirklich so war, wird die Strafe, die er bekommen wird, nicht so wirklich hoch sein.