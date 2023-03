In deutschen Fußball-Stadien wird jetzt vor K.o.-Tropfen gewarnt

Der SC Freiburg hatte vor der Länderspielpause gewarnt: "In der Bundesliga gab es zuletzt vermehrt auftretende Verdachtsfälle von K.o.-Mitteln in Stadien. So auch in Freiburg." Weiter hieß es, dass es in der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim bei mehreren Stadionbesuchern zu Symptomen gekommen sein soll, bei denen der Verdacht auf die Verabreichung von sogenannten K.o.-Tropfen bestehe. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.