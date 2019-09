Sevilla neuer Tabellenführer der spanischen Liga

Der FC Sevilla hat am Sonntag die Tabellenführung in der spanischen Meisterschaft übernommen. Die Mannschaft von Julen Lopetegui gewann am Sonntag in der 4. Runde der La Liga bei Deportivo Alaves mit 1:0 und löste Atletico Madrid an der Spitze ab.

Atletico hatte am Vortag bei Real Sociedad San Sebastian mit 0:2 verloren.