Serbe Mazic leitet Champions-League-Finale Real - Liverpool

Der serbische Schiedsrichter Milorad Mazic wird das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool leiten. Diese Besetzung für die Partie am 26. Mai in Kiew teilte die UEFA am Montag mit. Der 45-Jährige, seit 2009 internationaler Schiedsrichter, war bei der Fußball-WM 2014 und der EM 2016 dabei und leitete im Vorjahr das Confed-Cup-Finale zwischen Deutschland und Chile.

Das Europa-League-Endspiel am 16. Mai zwischen Atletico Madrid und Olympique Marseille in Lyon wird der Niederländer Björn Kuipers pfeifen. In der Königsklasse der Frauen leitet die Tschechin Jana Adamkova das Finale zwischen VfL Wolfsburg und Olympique Lyon.