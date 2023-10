Sensation bahnt sich an: Messi vor Rückkehr zu Barcelona?

Hintergrund für die mögliche Sensation: Messis neuer Klub Inter Miami hat am Wochenende die Playoffs in der amerikanischen Fußballliga MLS verpasst. Für Messi ist die Saison damit bereits vorbei.

Sport erwähnt, dass eine Katalonien-Rückkehr im Messi-Umkreis bis jetzt noch nicht diskutiert wurde. Allerdings: In Barcelona hätte der Weltfußballer in der Rückrunde noch mal die Chance, in der Champions League zu geigen. Dazu würde er als Spieler den Abschied bekommen, der ihm verwehrt geblieben war.