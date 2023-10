Messi verpasst die MLS-Play-offs, Trainer Rooney verliert den Job

Messi hatte fünf der sechs vergangenen Spiele verpasst, weil ihm eine alte Verletzung zu schaffen machte. Der 36-Jährige wurde gegen Spitzenreiter Cincinnati in der 55. Minute unter tosendem Applaus eingewechselt, blieb aber in der vierten Ligapartie in Folge ohne Torerfolg.

Es könnte sein letzter Auftritt in dieser MLS-Saison gewesen sein, zumal er nun zweimal mit Argentiniens Nationalteam in der WM-Qualifikation gefordert ist.

Zwölf Tore

In bisher 13 Liga- und Cupspielen für Miami hat Messi zwölfmal getroffen. „Was die Verletzung betrifft, geht es ihm gut. Es gibt keine Probleme“, sagte Inter-Trainer Gerardo Martino. „Weil er in letzter Zeit nicht gespielt hat, fehlte ihm offensichtlich der Rhythmus. Deshalb hat er 35 Minuten gespielt.“ Den einzigen Treffer der Partie erzielte Alvaro Barreal in der 78. Minute.