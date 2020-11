Selbstkritik vor Altach-Spiel: Die Austria räumte intern auf

„Für eine Fußballmannschaft ist sie sehr aufgeräumt und sehr klar in der Diskussion darüber, was in den Spielen nicht funktioniert hat und welche Chance wir mit einem möglichen Sieg in Hartberg in der Tabelle liegengelassen haben.“

Peter Stöger spricht durchaus wohlwollend über sein Austria-Team, auch wenn es zuletzt bei der Niederlage in Hartberg alles, nur nicht überzeugt hat. Den kommenden Gegner Altach, den man in Vorarlberg vorgesetzt bekommt, schätzt der violette Coach als „immer noch sehr spielstarke Mannschaft ein. Sie sind in dieser Saison auch noch nicht so ganz in Tritt gekommen“.