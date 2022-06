Seitenwechsel von Zlatko Junuzovic: Der 34-Jährige wird Trainer

Nach 597 Pflichtspielen hätten noch viele folgen können – war doch die halbe Bundesliga an Junuzovic interessiert. Von der Austria, über den WAC bis zum LASK. Auch ein letzter Transfer in die USA oder nach Australien war ein Thema.

Aber: „Ausschlaggebend war vor allem die Möglichkeit, beim FC Liefering als Co-Trainer beginnen und damit weiterhin mittendrin im Profifußball bleiben zu können. Ich habe hier in Salzburg sowohl sportlich als auch persönlich so viele gute Erfahrungen gemacht, dass ich die berufliche Chance in diesem tollen Umfeld nutzen möchte. Ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt.“

Fabio Ingolitsch ist der erste Chef von Junuzovic – der neue Coach von Liefering ist vier Jahre jünger als sein prominenter Assistent.