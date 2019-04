Sechste Bilanz einer Trennung: Salzburg verschenkt erste Chance

+ Innsbrucker Antwort: Wie reagiert man auf eine 0:4-Heimniederlage? Man gewinnt vier Tage später auswärts gegen den selben Gegner mit 4:1. Geschafft hat dies Wacker Innsbruck in der Qualifikationsgruppe gegen Altach. "Wir haben bewiesen, dass wir nicht tot sind, an uns glauben und weitermachen", meinte Trainer Thomas Grumser, der nach der Negativserie der letzten Wochen schon ziemlich in der Kritik stand.

+ Hartberger Geist: Zwei Siege, ein Remis, nur eine Niederlage und zumindest immer zwei Tore erzielt - egal, wie die Saison für den Aufsteiger endet, gegen Rapid wird die Bundesliga-Bilanz dank des 4:3-Auswärtssieges am Samstag auf jeden Fall positiv sein. Natürlich wurde der Überraschungssieg durch die eine oder andere umstrittene Schiedsrichterentscheidung begünstigt, die auch anders ausfallen hätte können. Florian Flecker war das egal: "Es war ein schmutziger Sieg, aber den haben wir gebraucht", meinte der Hartberger Spieler.

- Salzburger Auftritt: Schon beim Hinspiel gegen den WAC bettelte der Fast-Meister um eine Niederlage. Erst eine Energieleistung in der Schlussphase brachte noch einen Sieg. Diese gelang in Wolfsberg nicht. Salzburg verlor verdient mit 1:2 und vergab den ersten Matchball auf den sechsten Meistertitel in Folge. "Die Basics des Fußballs hat der WAC heute deutlich besser gemacht als wir und deswegen haben wir das Spiel verloren“, resümierte Trainer Marco Rose.