Sechs Tore in drei Spielen: LASK-Freude über neuen Torjäger

Nichtsdestotrotz präsentierte sich der Neuzugang bescheiden: „Ich muss mich in allen Belangen noch steigern - Kopfballspiel, was die Laufstärke betrifft, der linke und der rechte Fuß, auch was den Abschluss betrifft. Da gibt es noch reichlich Luft nach oben.“

Viel Lob

Worte, die seinem Trainer gefallen dürften. „Ich glaube nicht, dass er von seiner Einstellung her jetzt abheben wird. Da passe ich schon sehr auf, dass das nicht passieren wird“, erklärte Kühbauer. Lobende Worte kamen auch von Kapitän Alexander Schlager: „Der Marin hat sich super eingefügt, er hat überhaupt keine Zeit gebraucht. Er hat sofort super Leistungen gebracht und was noch wichtiger ist, er hat einen super Charakter, ist sehr bodenständig und arbeitet an sich.“