Sechs Spiele ohne Zuschauer nach dem Skandal in der türkischen Liga

Nach den Fan-Attacken in der türkischen Süper Lig verhängte der Disziplinarausschuss des türkischen Fußballverbands empfindliche Strafen gegen Trabzonspor . Der Verein muss unter anderem sechs Heimspiele ohne Zuschauer absolvieren und eine Geldstrafe von etwa drei Millionen Lira (etwa 90.000 Euro ) zahlen, wie der Ausschuss am Mittwoch mitteilte.

Gegen die Spieler Jayden Oosterwolde und Irfan Can Egribayat von Fenerbahce wurden Spielsperren und Geldstrafen verhängt. Co-Trainer Egemen Korkmaz von Trabzonspor muss ebenfalls eine Geldstrafe zahlen und erhielt eine Zutrittssperre für die Spielerkabine und die Auswechselbank.

Der Istanbuler Klub Fenerbahce hatte Dienstagabend verkündet, weiterhin einen Austritt aus der Liga in Betracht zu ziehen. Eine Entscheidung darüber solle auf einer Generalversammlung des Vereins in drei Monaten getroffen werden, sagte Fenerbahce-Präsident Ali Koc laut der Nachrichtenagentur Anadolu. Grund seien nicht nur die Ausschreitungen bei dem Spiel im März, sondern eine Reihe anderer misslicher Zustände in der Liga, die man seit langer Zeit geduldig ertrage, sagte Koc.