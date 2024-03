Fan-Gewalt in der Türkei: Erste Festnahmen im Skandal von Trabzon

Nach den Fan-Attacken auf Spieler in der türkischen Fußball-Liga sind bisher zwölf Menschen festgenommen worden. Darunter sei unter anderem ein Fan, der dem Trainer von Fenerbahce einen Gegenstand an den Kopf geworfen habe, schrieb der türkische Innenminister Ali Yerlikaya am Montag auf X. Anhänger von Trabzonspor hatten am Sonntag nach dem 2:3 gegen den Club aus Istanbul den Platz gestürmt und Spieler und Trainer des Gegners angegriffen.