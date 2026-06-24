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Schweiz gegen Kanada live: So steht es beim WM-Spiel
In der Gruppe B treffen im Duell um den Gruppensieg die Schweiz und Co-Gastgeber Kanada aufeinander (21 Uhr/live ServusTV).
Das 4:1 gegen Bosnien-Herzegowina war nach dem Remis-Fehlstart in die Fußball-WM 2026 gegen Katar eine kleine Erlösung für die Schweiz. Nun geht es gegen Gastgeber Kanada (21 Uhr/ live ServusTV) um den Gruppensieg und den damit verbundenen leichteren Turnierbaum.
Co-Gastgeber Kanada hat mit dem 6:0 gegen Katar eine Welle der Euphorie losgetreten und will beim nächsten Auftritt in Vancouver nachlegen. Der Ausfall des schwer verletzten Koné wiegt im Teamgefüge zwar schwer, dürfte sportlich vom dynamischen Saliba aber bestens aufgefangen werden.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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