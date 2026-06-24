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Fußball-WM 2026

Schweiz gegen Kanada live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe B treffen im Duell um den Gruppensieg die Schweiz und Co-Gastgeber Kanada aufeinander (21 Uhr/live ServusTV).
24.06.2026, 20:00

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Das 4:1 gegen Bosnien-Herzegowina war nach dem Remis-Fehlstart in die Fußball-WM 2026 gegen Katar eine kleine Erlösung für die Schweiz. Nun geht es gegen Gastgeber Kanada (21 Uhr/ live ServusTV) um den Gruppensieg und den damit verbundenen leichteren Turnierbaum.

Wer kommt wie weiter? Die Rechenspiele sind eröffnet

Co-Gastgeber Kanada hat mit dem 6:0 gegen Katar eine Welle der Euphorie losgetreten und will beim nächsten Auftritt in Vancouver nachlegen. Der Ausfall des schwer verletzten Koné wiegt im Teamgefüge zwar schwer, dürfte sportlich vom dynamischen Saliba aber bestens aufgefangen werden.

Warum der Heimvorteil bei der WM so wichtig ist

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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