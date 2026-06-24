Die Schweiz jubelt, Bosnien darf träumen

Die Schweiz hat Kanada zum Abschluss einen kleinen Dämpfer versetzt. Mit dem 2:1-Erfolg schnappten die Eidgenossen dem Co-Gastgeber den Gruppensieg weg, Kanada ist als Zweiter ebenfalls fix weiter. Im Parallelspiel feierte Bosnien mit dem 3:1 gegen Katar den ersten Sieg. Mit vier Punkten ist die Aufstiegschance groß.

In Vancouver wurde es schon vor dem Anpfiff emotional. Ismael Kone, der sich gegen Katar schwer verletzt hatte, kam im Rollstuhl ins Stadion, wurde von den Fans gefeiert. Der 24-Jährige wurde nach einem Beinbruch operiert. Auch ihm war klar: Ein Remis würde beiden Mannschaften fix zum Aufstieg reichen. Nach Absprache sah das aber nicht aus. Es war eine intensive erste Halbzeit – beide wollten den Gruppensieg. Kein Wunder, mit Platz eins war eine längere Pause bis zum Sechzehntelfinale in Aussicht, die Kanadier würden zusätzlich den Heimvorteil behalten.

Die beste (Doppel-) Chance vor der Pause hatte die Schweiz, doch Embolo und Manzambi scheiterten (12.). Es ging mit einem 0:0 in die Pause. Dabei sollte es aber nicht lange bleiben, denn die Schweizer legten nach dem Seitenwechsel einen Blitzstart hin. Vargas traf nur 40 Sekunden nach Wiederbeginn zur Führung (46.). Und plötzlich war es still im Stadion.

Bosnien-Herzegowina gegen Katar - das Spiel zum Nachlesen