Bosnien-Herzegowina gegen Katar live: So steht es beim WM-Spiel

Die bisherigen Auftritte bei der Fußball-WM 2026 von Bosnien-Herzegowina waren eher enttäuschend. Um eine echte Chance aufs Weiterkommen zu haben, muss das Team von Trainer Barbarez gegen Katar (21 Uhr/ live ORF) die Pflicht erfüllen.

Was nach dem Remis gegen die Schweiz hoffen ließ, wurde beim 0:6-Debakel mit zwei Roten Karten gegen Kanada schnell zerstört. Katar wirkt wie eines der schwächsten Teams dieser Weltmeisterschaft. Ein Sieg gegen Bosnien wäre eine Überraschung, doch genau den braucht es für eine Chance auf das Sechzehntelfinale.