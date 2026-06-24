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Fußball-WM 2026

Bosnien-Herzegowina gegen Katar live: So steht es beim WM-Spiel

Bosnien-Herzegowina muss für eine echte Chance aufs Weiterkommen gegen Katar (21 Uhr/ live ORF) gewinnen.
24.06.2026, 20:00

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Die bisherigen Auftritte bei der Fußball-WM 2026 von Bosnien-Herzegowina waren eher enttäuschend. Um eine echte Chance aufs Weiterkommen zu haben, muss das Team von Trainer Barbarez gegen Katar (21 Uhr/ live ORF) die Pflicht erfüllen.

Warum „I'm from Bosnia“ zur inoffiziellen WM-Hymne wurde

Was nach dem Remis gegen die Schweiz hoffen ließ, wurde beim 0:6-Debakel mit zwei Roten Karten gegen Kanada schnell zerstört. Katar wirkt wie eines der schwächsten Teams dieser Weltmeisterschaft. Ein Sieg gegen Bosnien wäre eine Überraschung, doch genau den braucht es für eine Chance auf das Sechzehntelfinale.

Wer kommt wie weiter? Die Rechenspiele sind eröffnet

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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