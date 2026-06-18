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Fußball-WM 2026

Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina live: So steht es beim WM-Spiel

Nach dem enttäuschenden Remis zum Auftakt gegen Katar steht die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina (21 Uhr/ live ORF) bereits unter Druck.
18.06.2026, 20:00

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Die Schweiz steht nach dem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt der Fußball-WM 2026 gegen den wohl schwächsten Gruppengegner Katar unter Druck. Die Auftaktpartie veranlasste Kapitän Granit Xhaka zu deutlicher Kritik. Vor dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina ist sich sein Teamkollege Fabian Rieder aber nun sicher: „Man kann auf einen Schweizer Sieg wetten.“

Bei den Bosniern hat das Remis zum Auftakt gegen Co-Gastgeber Kanada das Selbstvertrauen gestärkt. Vor allem die Defensive hinterließ einen starken Eindruck. Auch gegen die Schweiz rechnet sich die kleine Balkan-Nation etwas aus.

Anpfiff ist um 21 Uhr (live ORF).

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