Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina live: So steht es beim WM-Spiel
Nach dem enttäuschenden Remis zum Auftakt gegen Katar steht die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina (21 Uhr/ live ORF) bereits unter Druck.
Die Schweiz steht nach dem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt der Fußball-WM 2026 gegen den wohl schwächsten Gruppengegner Katar unter Druck. Die Auftaktpartie veranlasste Kapitän Granit Xhaka zu deutlicher Kritik. Vor dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina ist sich sein Teamkollege Fabian Rieder aber nun sicher: „Man kann auf einen Schweizer Sieg wetten.“
Bei den Bosniern hat das Remis zum Auftakt gegen Co-Gastgeber Kanada das Selbstvertrauen gestärkt. Vor allem die Defensive hinterließ einen starken Eindruck. Auch gegen die Schweiz rechnet sich die kleine Balkan-Nation etwas aus.
Anpfiff ist um 21 Uhr (live ORF).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
Kommentare