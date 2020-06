Schwedisches Wikinger-Dorf in Kiew

Nach und nach tröpfeln die Schweden in der Ukraine ein. In ihr Dorf, das mitten im Dnjepr auf der Insel Truchanow liegt. Ein Steg ist die kürzeste Verbindung mit dem hektischen Großstadtgetriebe Kiews. 4500 Wikinger haben sich für das Abseits entschieden, werden dort die Feste feiern, bis sie fallen.

Insgesamt vergrößern 20.000 Schweden, die wohl größte Reisegesellschaft während dieser EURO, die Einwohnerzahl der ukrainischen Hauptstadt (2,8 Millionen). Die Menschen von der Insel geben es allerdings billig. Ab 15 Euro Mitgliedsbeitrag als Fan des Svenska Fotbollförbundet und der Miete für ein Zelt oder den Abstellplatz fürs Wohnmobil ist man dabei. Geboten werden dafür spartanische, mehr oder weniger hygienische Bedingungen. Idyllisch wirkt das Gelände nur vom anderen Ufer.

Sie waren zu spät dran, die ukrainischen Gastgeber, mit ihren Aufbauarbeiten und Säuberungsversuchen. Als Alibi hängt auf manchen Bänken der Zettel mit der Aufschrift "Frisch gestrichen". Das Flussufer ist aus Sand, stellenweise aus Plastik. Ein Bad im Dnjepr könnte dem meist helleren Teint des gemeinen Skandinaviers möglicherweise schaden.

Egal, Schweden sind nicht wehleidig. Niemand verliert ein böses Wort. Drei junge Männer aus Göteborg haben sich ihr Einmannzelt soeben gemütlich eingerichtet. Will heißen, die Luftmatratze ist aufgeblasen, zwei Flaschen Bier sind geöffnet. "Wir sind sowieso meist nicht ganz nüchtern. Da stört es nicht, dass es etwas eng werden könnte", meint Filip.

Das Trio ist Fangruppe aus Leidenschaft. Und es ist für sie eine Selbstverständlichkeit, auf die etwas rustikalere Weise ihrem Team bei Turnieren beizuwohnen. Bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz schlugen 2500 in Innsbruck ihre Zelte auf. In Massen kommen sie sowieso. Berlin wurde bei der WM 2006 von bis zu 100.000 Schweden bevölkert.