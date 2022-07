Schweden und die Niederlande siegen bei der Frauen-EM

Titelverteidiger Niederlande und Schweden haben nach ihren ersten Siegen gute Chancen auf den Einzug in das Viertelfinale der Frauenfußball-Europameisterschaft in England. Die NiederlĂ€nderinnen gewannen in Gruppe C am Mittwoch 3:2 (2:1) gegen Portugal.

Damaris Egurrola (7. Minute) und Stefanie van der Gragt (16.) sorgten fĂŒr eine schnelle 2:0-FĂŒhrung der personell geschwĂ€chten NiederlĂ€nderinnen. Carole Costa (38.) per Foulelfmeter nach Videobeweis und Diana Silva (47.) glichen jedoch fĂŒr Portugal aus. DaniĂ«lle van de Donk (62.) erlöste den Favoriten mit ihrem Treffer.