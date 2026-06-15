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Schweden gegen Tunesien live: So steht es beim WM-Spiel
In der Gruppe F der Fußball-WM 2026 treffen um 4 Uhr (live ORF) Schweden und Tunesien aufeinander.
Obwohl Schweden in der WM-Quali kein Spiel gewinnen konnte, qualifizierten sich die Skandinavier über das Play-off für die Fußball-WM 2026. Der erste Gegner in der Gruppe F ist Tunesien, die in der Vorbereitung auf die Endrunde gegen Österreich verloren (0:1). Anpfiff ist um 4 Uhr (live ORF).
Austragungsort ist das Estadio BBVA Bancomer in Guadalupe (Mexiko).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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