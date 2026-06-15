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Fußball-WM 2026

Schweden gegen Tunesien live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe F der Fußball-WM 2026 treffen um 4 Uhr (live ORF) Schweden und Tunesien aufeinander.
15.06.2026, 02:00

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Obwohl Schweden in der WM-Quali kein Spiel gewinnen konnte, qualifizierten sich die Skandinavier über das Play-off für die Fußball-WM 2026. Der erste Gegner in der Gruppe F ist Tunesien, die in der Vorbereitung auf die Endrunde gegen Österreich verloren (0:1). Anpfiff ist um 4 Uhr (live ORF).

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Austragungsort ist das Estadio BBVA Bancomer in Guadalupe (Mexiko).

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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