Schweden gegen Tunesien live: So steht es beim WM-Spiel

Obwohl Schweden in der WM-Quali kein Spiel gewinnen konnte, qualifizierten sich die Skandinavier über das Play-off für die Fußball-WM 2026. Der erste Gegner in der Gruppe F ist Tunesien, die in der Vorbereitung auf die Endrunde gegen Österreich verloren (0:1). Anpfiff ist um 4 Uhr (live ORF).