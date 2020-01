"Auf Beweise folgen drastische Strafen"

Also bei allen österreichischen Vereinen, bei denen ich tätig war, also bei Leoben, Kapfenberg, Grödig, hat es keine Schwarzgeldverträge gegeben, aber es hat Schwarzgeldzahlungen gegeben. Sprich das Wohnungsgeld wurde schwarz ausbezahlt oder es wurde eine Einmalzahlung vor dem Saisonstart ausgemacht und ausbezahlt. Das einzige Mal, wo ich alles offiziell ausbezahlt bekommen habe, war damals in Norwegen. Da ist alles rein abgelaufen. Schwarzgeldzahlungen sind in Österreich gang und gäbe. Ich sage einmal: Solange man das ganze Geld bekommt, nimmt man das auch gerne in Kauf."

Dominique Taboga auf ServusTV