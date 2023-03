Schüsse auf Supermarkt von Messi-Schwiegervater

Unbekannte haben 14 Schüsse auf den Supermarkt des Schwiegervaters von Fußball-Superstar Lionel Messi in dessen argentinischer Heimatstadt Rosario abgefeuert. Sie hinterließen außerdem einen Zettel, auf dem zu lesen war: „Messi, wir warten auf dich“, wie die Zeitung „La Nación“ am Donnerstag berichtete. In dem Schreiben griffen die Täter auch Rosarios Bürgermeister, Pablo Javkin, an. „Javkin ist ein Drogenhändler, er wird dich nicht beschützen“, hieß es dort weiter.

Der Angriff ereignete sich in der Nacht gegen 3.20 Uhr. Zwei Männer auf einem Motorrad stoppten vor dem Supermarkt Único und feuerten 14 Schüsse auf den Metall-Rollladen des Geschäfts ab. Der Supermarkt gehört dem Vater von Messis Ehefrau Antonela Roccuzzo.