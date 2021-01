Schräg: Ibrahimovic befahl Mitspieler, Handschuhe auszuziehen

Zlatan Ibrahimovics Wort hat Gewicht. Wohlbemerkt auch bei seinen Mitspielern. Das bewies der charismatische Stürmerstar nun abermals. In einem Interview mit Corriere dello Sport erzählte der Milan-Goalgetter eine Anekdote, in dem es um seinen jungen Mannschaftskollegen Pierre Kalulu geht.

Der junge Franzose, der zu Beginn der laufenden Saison von Olympique Lyon verpflichtet worden und zuerst für den Nachwuchs Milans vorgesehen war, durfte im Dezember erstmals ein Spiel für die Profi-Mannschaft bestreiten. Gegner war an einem sehr kalten Europa-League-Donnerstag Sparta aus Prag, also erschien der 20-Jährige zum Anpfiff mit Handschuhen. Sein beinahe doppelt so alter Teamkollege machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung.

"Ich sagte ihm, dass er sich ausziehen soll! Wie sieht denn bitte ein junger Verteidiger aus, der mit Handschuhen sein Debütspiel bestreitet?! So wird er den gegnerischen Stürmer bestimmt nicht einschüchtern!", verriet der 39-jährige Schwede im Interview. Kalulu zeigte sich hörig und zog die Handschuhe aus. Milan gewann 1:0. Ob es an Ibrahimovics Rezept lag?