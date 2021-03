"Schon Alarmstufe 1 für Oranje" nach Fehlstart in der WM-Quali

Nach dem Fehlstart des dreifachen Vizeweltmeisters Niederlande in die WM-Qualifikation hat Bondscoach Frank de Boer eine schnelle Leistungssteigerung gefordert. Das Oranje-Team, das bei der EM am 17. Juni in Amsterdam Österreich empfängt, verlor am Mittwochabend 2:4 (0:2) in der Türkei. Ein anderer ÖFB-EM-Gegner überraschte dagegen positiv: Die Ukraine rang in der Pariser Vorstadt St. Denis Weltmeister Frankreich ein 1:1 ab.

Die Niederlage der Niederländer nannte de Boer "sehr enttäuschend". Andererseits gebe es noch genügend Spiele. "Wir finden das schrecklich, aber wir müssen doch hier nicht mit Tränen stehen", meinte der 50-Jährige. "Natürlich ist das ein Schlag. Wir wissen schon, dass wir den Schalter schnell umlegen müssen." Die Boulevardzeitung De Telegraaf mahnte indes: "Schon Alarmstufe 1 für Oranje".

Nächster Niederlande-Gegner in der Gruppe G ist am Samstag in Amsterdam Lettland, das mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Montenegro startete. Am kommenden Dienstag folgt dann die Partie beim Außenseiter Gibraltar, der daheim 0:3 gegen Norwegen verlor. Alles andere als sechs Punkte nach diesen beiden Partien wären eine herbe Enttäuschung für die so stolze Fußball-Nation.