Schock für das ÖFB-Team: Auch Real-Star Alaba verletzt sich

Am 13. Oktober will Österreichs Nationalteam in Wien gegen Belgien die EM-Teilnahme fixieren. In Bestbesetzung wird man dabei nicht antreten können.Am Mittwoch verletzte sich Kapitän David Alaba.

Der 31-Jährige wurde am Mittwoch beim Heimspiel von Real Madrid in der spanischen Liga nach 41 Minuten wegen einer Oberschenkelverletzung, vermutlich einer Zerrung, ausgewechselt.