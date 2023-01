Schock für Bologna: ÖFB-Star Arnautovic fällt ein Monat lang aus

Wegen einer Verletzung muss ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic mindestens einen Monat lang pausieren. Dies berichtete die Tageszeitung Corriere dello Sport. Wie sein italienischer Klub Bologna mitteilte, hat sich Arnautovic im Auswärtsspiel gegen AS Roma (0:1) am Mittwoch eine Verstauchung des rechten Fußes zugezogen. Sein Zustand werde in etwa zehn Tagen erneut untersucht, hieß es weiters.