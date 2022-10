Schock-Diagnose und Karriereende für Ex-Salzburger Mwepu

"Ein kleiner Bub aus einer kleinen sambischen Gemeinde namens Chambishi hat Neuigkeiten zu berichten", wird Mwepu selbst auf der Homepage des Klubs zitiert. "Er war fest entschlossen, seinen Traum zu verwirklichen, Fußball auf höchstem Niveau zu spielen, und durch die Gnade Gottes lebte er seinen Traum, indem er es bis in die Premier League schaffte."

"Nicht das Ende"

"Einige Träume gehen jedoch zu Ende, so dass ich voller Traurigkeit ankündige, dass ich aufgrund des medizinischen Rates, den ich erhalten habe, meine Stiefel an den Nagel hängen muss. Dies ist jedoch nicht das Ende meines Engagements für den Fußball. Ich habe vor, in irgendeiner Funktion dabei zu bleiben."

"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen zu danken, die mich auf meiner Fußballreise unterstützt haben, einschließlich meiner Frau und meiner Familie, meinem Agenten, dem sambischen Verband, all meinen früheren Vereinen, Teamkollegen und Trainern und insbesondere allen bei Brighton & Hove Albion"