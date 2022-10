EM-Quali-Termine bestätigt: ÖFB-Team startet gegen Aserbaidschan

Am 12. September steht das Auswärtsduell mit Schweden auf dem Programm. Am 13. Oktober gastiert Belgien in Österreich, nach diesem Heimspiel tritt die ÖFB-Elf die Reise nach Aserbaidschan an, wo am 16. Oktober gespielt wird.

Zum Abschluss der EM-Qualifikation geht es am 16. November auswärts gegen Estland. Die Spielorte will der ÖFB demnächst bekanntgeben.