Schock bei Rapid: Schobesberger muss an Hüfte operiert werden

Der U-21-Teamtormann hatte am Ende seiner Leihzeit in Kapfenberg Schmerzen an der Hand, es wurde aber keine Verletzung festgestellt. Nach der Rückkehr waren mit den ersten Paraden auch die Probleme wieder da. Nun wurde erkannt: Der 21-Jährige, der sich eigentlich als Nummer 2 hinter Strebinger etablieren wollte, leidet an einem Kahnbeinbruch. Auf die nötige OP folgen mindestens sechs Wochen Gips.