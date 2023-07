Schock bei der Frauen-WM: Torjägerin kollabiert im Training

Die kolumbianische Stürmerin Linda Caicedo ist am Donnerstag bei der Frauen-Fußball-WM in Sydney während eines Trainings kollabiert. Die 18-Jährige hatte zuletzt beim 2:0 über Südkorea getroffen, 2020 war bei ihr eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. Ein Mitglied des medizinischen Personals des Teams meinte, dass der Kollaps die Reaktion auf den Stress und die physischen Herausforderungen seien. Caicedo sei wieder wohlauf. Kolumbien trifft am Sonntag auf Deutschland.