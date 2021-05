Liverpool-Star Sadio Mane: "Ich weiß nicht, was mit mir los ist"

Gegenüber dem französischen TV-Sender Canal+ äußerte sich der Senegalese nun zu seiner Situation. Es sei, so gibt der 29-Jährige offen zu, die "schlechteste Saison meiner Karriere." Heuer stehen gerade einmal 14 Treffer in 45 Pflichtspielen zu Buche. Weshalb sich der Offensivspieler auch selbst hinterfragt: "Ich habe Tests gemacht und weiß nicht, was mit mir los ist. Es ist schwierig für mich, Antworten zu geben. Esse ich die richtige Sachen? Was muss ich ändern?"

Die Tests hätten jedenfalls nichts ergeben, Mane gibt sich daher optimistisch: "Ich muss einsehen, dass das Leben Aufs und Abs hat. Ich werde weiterhin hart arbeiten, so dass diese Situation so schnell wie möglich vorbeigeht."