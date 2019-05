"Schlechter als Ronaldo": Neue Best-Statue empört Fans

Eine Bronzestatue der 2005 verstorbenen nordirischen Fußball-Legende George Best reiht sich in die Liste der von Fans verschmähten Abbildern ihrer Superstars ein: Die lebensgroße Figur sei "noch schlechter als die von (Cristiano) Ronaldo" und sehe ihm kein bisschen ähnlich, zitierte die britische Tageszeitung "The Guardian" am Freitag empörte Fans.

Die Statue des Ex-Manchester-United-Stars war am Mittwoch - dem 73. Geburtstag von Best - in Nordirlands Hauptstadt Belfast nahe dem Windsor-Park-Stadion aufgestellt worden. Dort hatte er in den 1960er und 1970er Jahren auf dem Platz geglänzt. In der Vergangenheit hatten auch Statuen etwa von Diego Maradona oder Mo Salah unter Fans für Empörung gesorgt. Die Büste von Ronaldo am Flughafen der portugiesischen Insel Madeira war nach viel Hohn und Spott im Juni 2018 ausgewechselt worden.