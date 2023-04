Schlägerei in Kabine: Rekordstrafe für Bayern-Star Sadio Mané

Sadio Mané wird im Viertelfinal-Rückspiel der Champions-League wieder im Aufgebot des FC Bayern München stehen. "Er wird am Sonntag im Training sein und am Mittwoch mit im Kader", sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:1 am Samstag in der Bundesliga gegen Hoffenheim. Mané habe durch seine Entschuldigung schon "eine Reaktion" gezeigt, alles sei wieder in Ordnung.