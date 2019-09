Schiri mit brisanter Geschichte: Felix Zwayer pfeift Salzburg

Es ist eine dreifache Premiere am Dienstagabend in der Salzburger Red-Bull-Arena. Die Partie des österreichischen Meisters gegen sein belgisches Pendant ist das erste Gruppenspiel der Champions League im EM-Stadion von 2008.

Erstmals kommt auch der Video Assistent Referee zum Einsatz, den es in der Champions League seit diesem Jahr bei allen Spielen in der Eliteliga gibt. Zwei Deutsche werden in einem Übertragungswagen auf dem Parkplatz des Stadions sitzen: Sascha Stegemann und Daniel Siebert als sein Assistent. Sie werden Schiedsrichter Felix Zwayer bei strittigen Entscheidungen unterstützen.

Für den 38-jährigen Zwayer ist es auch eine Premiere. Erstmals leitet er ein Europacup-Spiel mit österreichischer Beteiligung. Wer sich über ihn informieren will und im World Wide Web seinen Namen eingibt, der kommt an einer Geschichte nicht vorbei: Am deutschen Fußball-Wettskandal aus dem Jahr 2005.