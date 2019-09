Champions League: Vieles spricht für den Salzburger Traumstart

4.801 Tage ist es her, da hat sich Red Bull Salzburg erstmals in der Champions-League-Qualifikation versucht. Beim FC Zürich setzte es am 26. Juli 2006 eine 1:2-Niederlage. Zwar konnten die Schweizer dank eines 2:0-Heimsieges ausgeschaltet werden, aber trotzdem dauerte es bis zu dieser Saison, bis Österreichs Serienmeister endlich im Konzert der Großen mitspielen darf.

Am Dienstag geht es los. Belgiens Meister Genk gastiert in der Red-Bull-Arena (21 Uhr, im Liveticker auf kurier.at). Startet Salzburg mit einem Sieg, ist in der Eliteliga vieles möglich. Verliert man gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner, dann könnte es mit Platz drei eng werden. Dieser garantiert ein Überwintern in der Europa League und ist Ziel des Klubs. „Wir müssen gewinnen“, weiß auch Salzburg-Trainer Jesse Marsch.