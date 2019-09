Red Bull Salzburg im Reich der Milliardäre

1,3 Milliarden Follower vereinen die 32 Champions-League-Teilnehmer in den vier großen sozialen Medien. Am beliebtesten ist Real Madrid mit 222 Millionen Fans. Salzburg folgen auf Instagram, YouTube, Twitter und Facebook rund 540.000 Menschen.

2,74 Milliarden Euro investierten die 32 Champions-League-Teilnehmer im Sommer 2019 in neue Spieler. Am teuersten war João Félix. Für den 19-jährigen Portugiesen bezahlte Atlético Madrid 126 Millionen Euro an Benfica. Dagegen wirken die Transferausgaben von Salzburg bescheiden: Für Wöber und Kristensen wurden rund 15 Millionen Euro bezahlt.

15 Champions-League-Starter (also fast die Hälfte) haben in diesem Sommer einen neuen Rekordtransfer getätigt. Darunter ist auch Salzburg mit der Verpflichtung von Max Wöber. Der ehemalige Rapid-Verteidiger hat etwas weniger als zehn Millionen Euro gekostet. Dazu könnten aber noch Bonuszahlungen an den FC Sevilla kommen.