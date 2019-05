Geld und Prestige: Was die Champions League Salzburg bringt

Sonntag, 17.51 Uhr – ein historischer Moment für Salzburg. Mit dem Abpfiff der Premier-League-Partie Tottenham gegen Everton (2:2) stand endgültig fest, dass Österreichs Meister im Herbst erstmals seit dem Einstieg von Red Bull 2005 in der Gruppenphase der Champions League spielen wird.

Weil nämlich beide CL-Finalisten, also weder Liverpool noch Tottenham, jenen Startplatz brauchen, der für den Titelverteidiger reserviert ist, "erben" diesen die Salzburger, die in der Ära Red Bull bisher elf Mal in der Qualifikation gescheitert waren.