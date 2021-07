Schieflage: Die UEFA nimmt den AC Milan ins Visier

Aber nicht nur sportlich läuft es für Milan holprig, auch wirtschaftlich gerät man immer mehr in die Defensive. Denn neue Regelungen für Investitionen im Ausland können für Milan und seinen Besitzer Yonghong Li zu einem ernsten Problem werden. Aktuell reichen die Spekulationen über die Zukunft der Rossoneri von einem Besitzerwechsel bis zu einer Übernahme durch den chinesischen Staat.

Wie mehrere italienische Medien übereinstimmend seit einiger Zeit berichten, soll Li von der chinesischen Regierung dazu gezwungen werden, sein investiertes Geld nach China zurückzubringen. Zum einen sollen Investitionen im Ausland erschwert werden. Ein weiterer Effekt soll sein, dass man dadurch die heimische Wirtschaft stärken möchte.

Wie Medien in China berichten wären damit die beiden Fonds Huarong und Haixia davon betroffen sein. Wäre dies in der Tat der Fall, müsste Li eine finanzielle Lücke in der Höhe von 253 Millionen Euro begleichen. Der aktuelle Milan-Boss soll bereits nach neuen Partnern suchen, die ihr Geld in den italienischen Traditionsverein investieren wollen.

Detail am Rande: Sollte die oben zitierte Situation eintreffen und die finanziellen Mittel nicht aufgebracht werden, könnte der Staat China Anspruch auf den AC Milan erheben. Aufatmen gibt es beim Stadtrivalen Inter Mailand. Zwar wird der Verein ebenfalls kräftig aus China unterstützt, soll jedoch von der kolportierten Regel nicht betroffen sein.