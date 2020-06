Schiedsrichter-Leiden in der Bundesliga

Auffällig ist aber auch, dass die Assistenten bei keiner einzigen Aktion die Schiedsrichter unterstützten, obwohl sie bei drei Elfmeterszenen eine freie Sicht auf die Aktion hatten. "Wir weisen sie immer wieder auf die Möglichkeit des Eingreifens hin. Manches Mal fehlt ihnen noch der Mut, das auch zu tun", nimmt auch Hantschk die Assistenten in die Pflicht.



In Österreich gibt es keine fixen Schiedsrichter-Trios, damit sich diese laut dem Bundesliga-Schiedsrichter-Boss "nicht blind aufeinander verlassen". Die Trios wechseln, kommen aber (fast) immer aus einem Bundesland. "Sie arbeiten mehrmals in einer Saison zusammen, dann sind sie eingespielt", sagt Hantschk.



Im Jänner waren die 25 Bundesliga-Schiedsrichter – wie jedes Jahr – zur gemeinsamen Vorbereitung auf die Frühjahrssaison eine Woche in der Türkei. Die 41 Assistenten mussten zu Hause bleiben. "Es ist ein Wunsch von uns, dass diese auch mitkommen dürfen, damit sich die Teams gemeinsam vorbereiten können. Aber das ist nicht realisierbar, weil uns die Bundesliga dafür das Budget nicht zur Verfügung stellt", erzählt Hantschk. Eine Woche Trainingslager mit den 41 Assistenten würde die Bundesliga rund 30.000 Euro kosten. Ob da nicht wieder einmal an der falschen Stelle gespart wird?