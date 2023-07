Schiedsrichter des Jahres sieht "Tapetenwechsel" durch Chef Kassai

"Es war ein wirklich unglaublich gutes Seminar", erzählte Ebner. Und auch Kassais mediale Ankündigung, künftig als Teamchef der Bundesliga-Schiedsrichter fungieren zu wollen, haben Ebner und seine Kollegen freudig vernommen.

Neuer VAR-Manager

Die neue Struktur um Kassai und seinen langjährigen Assistenten György Ring, der in Österreich nun als "VAR-Manager" fungiert, bringe einen "Tapetenwechsel" mit sich, erzählte Ebner. "Kein einziger der jetzt in Österreich tätigen Schiedsrichter hatte davor einen "Technical Director" aus dem Ausland, noch dazu einen hauptamtlichen. Ich erwarte mir sehr viel Input, viel Expertise. Kassai hat in der Schiedsrichterei wahrscheinlich so ziemlich alles erlebt, was man erleben kann", sagte Ebner. Beim 32-Jährigen kommt das gut an. "Gerade ich als junger Schiedsrichter bin in einer Entwicklungsphase, wo ich alles aufsauge."